Expo, campagna crowfunding per portare a Milano i giovani contadini

Col sudore della fronte nutrono il pianeta: sono i giovani contadini del mondo che, nelle loro piccole realtà e con mezzi non sempre al passo con i tempi, contribuiscono a far crescere il settore primario nelle economie dei loro Paesi. Per tutti loro, dal 3 al 6 ottobre, nell'ambito di Expo, a Milano è stato organizzato, dalla Rete Giovani di Slow Food, l'evento "Terra Madre Giovani – We Feed the Planet". E per farli partecipare numerosi, contribuendo alle spese del viaggio, è partita una campagna online di crowdfunding sul sito www.wefeedtheplanet.com .

Sono piccoli, ma sono in tanti e costituiscono una grande forza. Sono sparsi in tutto il mondo, ma si preparano a raggiungere Milano, per nutrire il pianeta con idee innovative. Sono giovani contadini, allevatori, pescatori e studenti attesi dal 3 al 6 ottobre, nell'ambito di iniziative collegate all'Expo, per "Terra Madre Giovani – We Feed the Planet".

Tre giorni di festa e dibattiti dedicati sia ai temi cari a Slow Food, come biodiversità e tutela ambientale, che ad appuntamenti tematici in cui casari, panettieri e apicoltori di tutto il mondo possono confrontarsi e trovare soluzioni a problemi comuni: perché discutere del futuro del cibo e del pianeta è una priorità, così come costruire una rete solida.

"Il futuro del mondo è in mano alle nuove generazioni - sottolinea Carlo Petrini, presidente di Slow Food - e le soluzioni stanno solo nel dialogo e nel confronto, perché occuparsi di cibo significa avere a cuore le risorse naturali e la salute di tutti noi. Ecco perché è così importante dare la possibilità a questi giovani di incontrarsi e gettare i semi per un futuro migliore per tutti noi". Per questo motivo, gli fa eco Joris Lohman, membro del comitato esecutivo di Slow Food e rappresentante dello Slow Food Youth Network, "è fondamentale garantire il diritto al viaggio per questi ragazzi che provengono dai quattro angoli del pianeta, per renderli artefici del loro e del nostro futuro".

Ecco allora lo strumento della piattaforma di crowdfunding, a cui si accede dal sito www.wefeedtheplanet.com. "Anche con una piccolissima donazione tutti noi possiamo fare la differenza", conclude Lohman, aggiungendo che "oltre a realizzare questo evento unico, i fondi sosterranno il progetto 10.000 Orti in Africa, per cambiare le sorti di molte comunità".