22 maggio 2015 Expo 2015, il padiglione della Colombia "naturalmente sostenibile" Con la sua partecipazione lo Stato sudamericano vuole dimostrare come è possibile fornire e assicurare un'alimentazione adeguata per tutta la popolazione. Inoltre l'intento dell'esposizione è quello di mostrare a tutto il mondo come si può raggiungere un equilibrio tra uomo e natura

17:00 - Il padiglione colombiano all'Expo presenta un percorso itinerante attraverso i cinque “piani termici” corrispondenti ai diversi climi riuniti in un solo territorio, a diverse altitudini comprese tra zero e 5.000 metri sul livello del mare. Per questo motivo nel Paese esiste un’ampia varietà di coltivazioni di ogni tipo che crescono tutto l’anno, che rendono la Colombia un esempio concreto di come sia possibile sconfiggere la fame nel mondo. Testimonial dello spazio in Fiera l'ex giocatore dell'Inter Ivan Ramiro Cordoba.