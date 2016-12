Expo 2015, festa per duecentomila

Renzi: "Sei mesi per vincere la scommessa" - "Oggi comincia il domani dell'Italia - ha detto durante la cerimonia inaugurale il premier Matteo Renzi. - Dimostriamo con l'Expo che l'Italia è orgogliosa delle sue radici, delle sue tradizioni. Il nostro vertiginoso passato ci invita a costruire e non soltanto a ricordare. Venite a scoprire che sapore ha l'Expo dell'Italia". Una risposta, questa, - ha sottolineato il Presidente del Consiglio - ai professionisti del "non ce la farete mai". "Siamo un grande Paese, - ha concluso - abbiamo una grande forza, un grande ruolo. Basta piangersi addosso. Abbiamo sei mesi per vincere la scommessa". Nei ringraziamenti per la riuscita organizzativa di Expo, Renzi "dimentica", però, Romano Prodi, che nel 2006, a capo del governo, si era speso per la candidatura di Milano e scoppia una piccola polemica interna al partito. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato il primo a firmare la Carta di Milano, il protocollo sull'alimentazione, la Carta di Milano, che potranno sottoscrivere tutti i visitatori.

Il Papa: occasione per cambio di mentalità - Dopo i discorsi del commissario di Expo Giuseppe Sala, del sindaco di Milano Giuliano Pisapia e del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, è arrivato il videomessaggio di Papa Francesco, in diretta dal Vaticano: "Porto la voce dei poveri e di chi ha fame. Questa è l'occasione propizia per globalizzare la solidarietà, non sia un'occasione sprecata".

Duecentomila i visitatori del primo giorno - Alle 15 si sono contati duecentomila visitatori che hanno affollato i Padiglioni dell'Expo "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Alle 10, la prima a superare i varchi dell'area espositiva è stata una donna che arrivava da Como. Il sipario si è alzato a metà mattina: la cerimonia di apertura si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto del 25 aprile in Nepal ed è stata condotta da Claudia Gerini e Marco Maccarini. Ambasciatori sul palco Javier Zanetti, ex calciatore dell'Inter che ha annunciato una partita di beneficenza lunedì, l'attrice Martina Colombari, e lo chef Massimo Bottura. Alla fine della cerimonia, naso all'insù per il passaggio delle Frecce tricolori. Al via la festa che si concluderà tra 184 giorni, il 31 ottobre: per sei mesi Milano si pone al centro del mondo.