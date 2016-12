Con Expo a tavola niente più confini: dal pesce palla al coccodrillo a Milano

11:01 - Con l'Esposizione universale a tavola niente più confini. Per la prima volta in Italia, infatti, potrà essere consumato il pesce palla grazie a una speciale deroga accordata al Giappone che sta per essere concessa anche al coccodrillo dallo Zimbabwe. Mentre sono già sbarcati a Milano, dalla Thailandia, scorpioni ricoperti di cioccolato, larve giganti, termiti disidratate, vodka allo scorpione e cavallette. Un pot-pourri di cibi sempre più esotico.

E' quanto emerge dal primo studio sull'Expo nel piatto della Coldiretti che, a Cagliari, in occasione della spedizione dopo anni di divieto del primo maialetto sardo, ha esposto alcune curiosità provenienti da diverse parti del mondo, dal vino di serpente che si beve in Cina e in Vietnam, ottenuto mettendo in un infuso alcol e il corpo intero del rettile, che pare sia un ottimo ricostituente, fino ai cioccolatini di grilli e di larve.



Vietati la carne di cane e i datteri di mare - All'Expo - sottolinea la Coldiretti - sarà sicuramente vietata la carne di cane e non potranno essere serviti neanche i datteri di mare, iscritti tra le specie protette, ma i più coraggiosi potranno fare esperienze uniche con cibi fino ad ora vietati in Italia. Il trasporto è blindato con imballi piombati, aperti solo nei capannoni autorizzati sotto l'occhio di tecnici ministeriali e delle Asl, mentre il cibo che avanza dovrà essere distrutto e incenerito. Il pesce palla, che è stato il primo cibo vietato ad essere autorizzato, è un piatto molto costoso che in giapponese si chiama fugu e che necessita di un'accurata e delicata preparazione per eliminare il pericoloso veleno. Anche per il coccodrillo la strada - secondo la Coldiretti - è spianata perché si tratta di un rettile comunemente consumato in molti continenti. Inoltre l'Unione Europea non proibisce l'importazione di carni di rettile e il coccodrillo si commercializzata già in alcuni Paesi europei, come il Belgio. Gli insetti dovrebbero trovare posto all'Expo nel Future Food District: il Supermercato del Futuro di Expo.