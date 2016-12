5 marzo 2014 Expo trova la sua mascotte

12:58 - Si chiama Foody e sarà la mascotte di Expo 2015. Sarà accompagnata da aglio Guagliò e fico Rodolfo ed altri "personaggi", i cui nomi sono stati proposti da bambini. Il volto di Expo Milano 2015, dopo essere stato ufficialmente battezzato, è pronto ad essere diffuso per Milano e sarà protagonista di una serie animata per la tv e il web.

"Da gennaio - ha spiegato il commissario unico per l'evento, Giuseppe Sala - la Disney avrà pronto il cartoon per la serie tv e la serie sul web". Mentre, già da oggi la mascotte verrà usata per le attività di comunicazione - ha aggiunto -. Il primo esempio sarà l'iniziativa che la vedrà apparire su 20 milioni di copri-copertine dei libri per il prossimo anno scolastico. Poi, partirà il vero e proprio merchandising", ovvero dai pupazzi alle magliette. Tutti prodotti per i quali la società di gestione darà la mascotte in licenza d'uso, "solo dopo aver valutato che quei prodotti vadano bene per un evento del genere".