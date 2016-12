100x10, Identità Golose compie 10 anni e si racconta attraverso i suoi 100 chef

Identità Golose, rassegna dedicata al food che ogni anno si tiene a Milano, festeggia i suoi primi 10 anni. E lo fa attraverso un libro dove trovano posto i protagonisti dell'alta cucina che la hanno accompagnata fino ad oggi. Dalla A di Fabio Abbattista, chef in Franciacorta, alla Z di Pietro Zito, cuoco e contadino alle porte di Andria: in "100 per 10, i 100 chef che hanno cambiato

All'interno della rassegna "In stazione con…", organizzata da Grandi Stazioni per Expo City Events, Paolo Marchi e Claudio Ceroni, ideatori e creatori di Identità Golose, hanno raccontato il progetto che ha dato vita al volume. "Non volevamo un volume che raccontasse anno per anno Identità Golose, ma ci piaceva che a raccontare i nostri 10 anni fossero gli chef che ci hanno accompagnato - ha spiegato Ceroni -. Alcuni quando hanno cominciato a partecipare a Identità Golose erano ancora agli inizi ed oggi sono invece dei numeri uno del panorama dell'alta cucina italiana".



"La cosa che mi rende più orgoglioso - ha aggiunto Marchi - è che abbiamo puntato su questo settore e abbiamo vinto: oggi l'alta cucina e il mondo del food rappresentano un vero e proprio fenomeno internazionale, fenomeno del quale l'Italia è protagonista".



Mondadori Electa: "L'alta cucina come nuova forma d'arte" - "Con Mondadori facciamo bei libri di ricette, mentre con Electa ci dedichiamo soprattutto all'arte, al design e alla fotografia - ha spiegato Stefano Peccatori Direttore Generale Mondadori Electa -. Questo libro è la fusione di queste due anime della casa editrice: oggi infatti l'alta cucina rappresenta un'esperienza artistica, una vera e propria performance che mette in funzione tutti e cinque i sensi".



Scabin: "Dal confronto, l'evoluzione della cucina italiana" - Ma i dieci anni di Indentità Golose sono stati un'esperienza fondamentale anche per i tanti chef che si sono avvicendati all'interno della rassegna: "In questi anni molte cose sono cambiate - spiega Davide Scabin, chef e patron del ristorante Combal.zero -. Una volta neppure ci parlavamo tra chef, oggi, grazie ai momenti di incontro come quello rappresentato da Identità Golose, esisite un costante e fruttuoso rapporto, all'insegna del confronto e della condivisione".





"10x10 - 100 chef che hanno cambiato la cucina italiana", Edizioni Electa Mondadori