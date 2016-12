Vittoriale degli italiani, la "creatura" di D'Annunzio festeggia (quasi) 90 anni

Palazzi, vie, piazze, giardini e un teatro all'aperto a memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato Gabriele D'Annunzio e delle imprese degli italiani durante la Prima guerra mondiale. E' il Vittoriale degli italiani, il complesso di Gardone Riviera, nel Bresciano, che venne allestito il 22 giugno 1926. A guidare la costruzione della "Santa sabbrica" fu l'architetto Gian Carlo Maroni, che in cinque anni di lavori, sotto la supervisione dello stesso D'Annunzio, trasformerà una villetta di campagna sulle rive del Garda in un monumento celebre in tutto il mondo. Oggi il Vittoriale è una fondazione aperta al pubblico e riceve ogni anno circa 180mila visite.