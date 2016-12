16 dicembre 2014 Le ragazze di campagna: oltre mezzo secolo fa donne nei campi per i lavori stagionali Negli anni '40 e '50 partivano per andare a fare i raccolti. Erano mal pagate ma avevano la forza di sorridere Tweet google 0 Invia ad un amico

16:09 - La dura vita dei campi. E le donne. Un binomio interpretato splendidamente da Silvana Mangano in nel film "Riso Amaro". Ma negli anni '40 e '50 era una cosa normale vedere delle ragazze partire per andare a lavorare in campagna. Le stazioni si riempivano di gruppi di giovani donne che portavano la manovalanza, mal pagata, per i lavori stagionali. La monda delle piantine in risaia al Nord, la raccolta dei pomodori e del grano al Sud. La nostra macchina del tempo ci riporta a quegli anni, per un omaggio a quella generazione in un periodo in cui emancipazione femminile e pari diritti erano ancora sogni.



Foto Portfolio Mondadori