1 febbraio 2015 Giuseppe Pinelli, il ricordo a quarantacinque anni dalla morte Era il 15 dicembre 1969 quando l'anarchico milanese morì precipitando dalla finestra della questura di Milano. Il sindaco Giuliano Pisapia lo ha ricordato con una foto su Facebook

10:56 - Milano, 15 dicembre 1969. Intorno alla mezzanotte il 41enne Giuseppe Pinelli precipita da una finestra della questura di Milano. Si trovava lì per un interrogatorio sulla strage di Piazza Fontana, avvenuta tre giorni prima. A quarantacinque anni dalla scomparsa, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, celebra su Facebook il ricordo dell'anarchico, partigiano e ferroviere che fu sfortunato protagonista del cosiddetto "autunno caldo".

Il ricordo di Pisapia - Sulla sua pagina Facebook, Giuliano Pisapia ha pubblicato una foto di Giuseppe "Pino" Pinelli con la moglie e le sue due figlie. Il testo di accompagnamento recita semplicemente: "Giuseppe 'Pino' Pinelli (Milano 21 ottobre 1928-15 dicembre 1969)". Tra i numerosi commenti, anche quelli delle figlie Claudia e Silvia Pinelli, entrambe sorprese dell'iniziativa. "Non me lo aspettavo... grazie", scrive la prima. "Grazie e inaspettato", aggiunge la seconda.



La morte dell'allora 41enne anarchico milanese fu inizialmente accostata al suicidio, ma nel 1975 il caso si chiuse con una sentenza che fissava la causa della morte in un "malore attivo", escludendo anche la pista dell'omicidio. E' seguita un'aspra polemica che infuocò l'opinione pubblica per anni. Poi, sul finire degli Anni '70, arrivò il riconoscimento di innocenza di Pinelli per i fatti di Piazza Fontana, dopo l'attribuzione della strage a carico del gruppo neofascista Ordine Nuovo.



La figura dell'anarchico Pinelli divenne una sorta di simbolo dell'opposizione al potere costituito e ispirò negli anni diversi artisti dal cinema alla musica, passando per la pittura e il teatro.