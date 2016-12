25 aprile, le donne della Resistenza

14:01 - La storia della Resistenza al nazi-fascismo non è fatta solo dagli uomini ma anche dalle donne. Sono state un elemento cardine della vita durante la Seconda Guerra mondiale. Prima andando a riempire il vuoto nelle fabbriche lasciato dai mariti, fratelli e parenti partiti per il fronte. Poi imbracciando le armi per riconquistare la liberà e la giustizia del proprio Paese.

Non solo Italia ma anche nelle altre nazioni occupate dagli eserciti di Hitler e Mussolini. Le donne lottavano quotidianamente, recuperavano i beni di prima necessità per i compagni e facevano propaganda antifascista. Raccoglievano i fondi per assistere le famiglie dei prigionieri politici e facevano anche da "ufficiali" di collegamento nelle operazioni militari. Insomma, un ingranaggio importante nella macchina della Resistenza. Con queste immagini vogliamo ricordare le oltre 70mila donne italiane e tutte le altre straniere che in quegli anni hanno permesso di farci riconquistare quella libertà di cui oggi possiamo godere i frutti.