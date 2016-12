Tgcom24amarcord, quando gli immigrati eravamo noi

11:42 - "Partono i bastimenti per terre molto lontane, cantano a bordo e sono napoletani!". Così la nota "Santa Lucia lontana" del 1919 raccontava i viaggi della speranza condotti dai nostri parenti e amici di inizio secolo scorso. Intere famiglie che partivano verso l'America o l'Australia alla ricerca di una vita migliore. Speranze che a volte diventavano realtà, alcune volte no. Oggi siamo noi il Paese ricco e dibattiamo sulla necessità di accogliere o meno le persone che arrivano coi barconi. La nostra macchina del tempo ci riporta ai tempi andati, per provare a farci capire che siamo stati anche noi migranti dentro ai barconi.