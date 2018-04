È stato risolto grazie a Pomeriggio Cinque il mistero di Adua, la parrucchiera 42enne di Parma di cui si erano perse le tracce lo scorso 28 febbraio. La donna ha deciso di farsi viva dopo aver visto l’appello della madre Gabriella durante la trasmissione condotta da Barbara D’Urso.



Colpita da quelle parole, Adua ha immediatamente chiamato la Gazzetta di Parma: "Tornerò con calma quando avrò finito, però voglio il mio tempo. Non mi ha ammazzato nessuno. Il mio fidanzato non mi ha menato, il mio ex fidanzato non mi ha ucciso", spiega la donna. Nell’audio della telefonata, la donna aggiunge: "Può essere che torno, saluto e rientro, non lo so. Devo sentirmi io psicologicamente pronta a fare tutto questo. La cosa che ho voluto fare è avvertire il mondo che sono viva e sana".