Spari a Napoli, proiettile in casa di un commerciante antiracket

Colpi d'arma da fuoco esplosi ad altezza uomo a Napoli, uno dei quali si è conficcato in un armadio della camera da letto di un commerciante componente di un'associazione antiracket. E' l'epilogo dell'ennesima "stesa": quattro i bossoli in strada, una ogiva è stata ritrovata nell'armadio dell'uomo che risulta incensurato. Secondo quanto riferito alla polizia di Stato dal membro dell'associazione, l'uomo non avrebbe ricevuto alcuna minaccia.