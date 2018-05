Sparatoria nel Napoletano, pregiudicato in gravi condizioni

Un pregiudicato di 28 anni, Sergio Paudicio, è stato ferito gravemente con quattro colpi di pistola a Portici, nel Napoletano. L'uomo, che ha precedenti per stupefacenti, è stato trasportato in ospedale da un suo amico, anche lui pregiudicato, che ha raccontato alla polizia di averlo trovato sanguinante su un marciapiede, sul quale però non sono state trovate tracce di sangue. Paudicio è stato operato ed è ricoverato con prognosi riservata.