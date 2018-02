Sparatoria Macerata, sindaco: "Episodio nazi-fascista e non isolato"

"Quella che è avvenuta sabato è una rappresaglia nazi-fascista di una persona che in un bar aveva dichiarato che sarebbe andato a sparare ai neri". Lo ha detto il sindaco di Macerata, Romano Carancini, parlando del caso di Luca Traini, il 28enne che ha sparato per le vie della città contro persone di colore. "Non è un fatto isolato, c'è un fermento che dobbiamo essere in grado, in maniera esplicita e non ambigua, di fermare e combattere", ha aggiunto.