Sparatoria Macerata, finita l'udienza di convalida: Traini in carcere

E' terminata l'udienza di convalida per la detenzione di Luca Traini nel carcere di Montacuto. Il gip di Macerata Domenica Potetti ha confermato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per strage aggravata dall'odio razziale per il 28enne, che sabato ha sparato per le vie della città contro persone di colore. Davanti al gip Traini si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre ha reso dichiarazioni spontanee al pm Stefania Ciccioli.