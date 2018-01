Spagna, nuova vita da asceta per il detenuto Igor il russo

Secondo quanto riportato da giornali spagnoli, ripresi dal "Resto dal Carlino", l'assassino arrestato anche per gli omicidi di due agenti della Guardia Civil e di un allevatore, in cella non aprirebbe bocca. Non solo non vorrebbe comunicare con i parenti, ma rinuncerebbe persino all'ora d'aria. L'unica attività che lo occupa per tutta la giornata sarebbe la lettura delle Sacre Scritture.



Recluso da due settimane, da allora è ospitato in una piccola cella all'interno di un reparto di isolamento dove ci sono altri 23 detenuti. Nella stanza c'è una sola finestra che non si può aprire. Il letto è fissato alla parete e il personale del carcere controlla il prigioniero da uno spioncino. Ogni giorno la cella viene perquisita.