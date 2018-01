Spagna, catturato Fausto Pellegrinetti: da 15 anni latitante della nuova banda della Magliana

E' stato arrestato dalla polizia, in Spagna, il superlatitante Fausto Pellegrinetti, 76 anni, ricercato da oltre 15 anni e considerato appartenente alla nuova banda della Magliana. Pellegrinetti era destinatario di un ordine di esecuzione poiché condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e riciclaggio.