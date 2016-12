Sottosegretario alla P.a.: stop a scioperi il giorno della partita

Per il sottosegretario alla Pubblica amministrazione, Angelo Rughetti, "il tema delle assenze e degli scioperi proclamati il venerdì o quando c'è la partita è un problema serio, su cui dobbiamo intervenire". Tra le misure immediatamente applicabili, ha spiegato Rughetti, c'è quella di cominciare "a trattare gli enti in modo diverso" a seconda di come fanno funzionare la macchina, facendo lavorare i dipendenti.