Sos sangue: gli ospedali temono di restare a secco in autunno

Sos sangue negli ospedali italiani, che temono di rimanere a secco, avverte Gina Zini, del Servizio emotrasfusione del Gemelli di Roma. Dopo le emergenze di quest'anno, dalle scosse di terremoto in Lazio, Marche, Umbria, all'influenza, al caldo, il Centro nazionale sangue segnala che le donazioni rischiano di non bastare. A giugno-luglio 2016 ci sono stati 6mila richieste contro le 12mila del 2017. E in autunno si teme per gli interventi chirurgici.