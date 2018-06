Sorrento, nozze vietate a una coppia gay: "Rifiuto dovuto a motivi personali"

Ha suscitato scalpore il rifiuto da parte del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, di celebrare l’unione civile di una coppia gay nel famoso chiostro di San Francesco. Un diniego netto arrivato tramite una comunicazione via mail alla coppia, che ha visto svanire il proprio sogno di unirsi in matrimonio in quel luogo magico. "Voglio denunciare l’accaduto perché è una forma di discriminazione", afferma Vincenzo D’Andrea, uno dei due promessi sposi ospite di Pomeriggio Cinque. "Il sindaco ha rifiutato di celebrare la mia unione per motivi personali, quindi ha messo la propria morale nella gestione di una cosa pubblica e questo è inaccettabile", afferma con forza Vincenzo ai microfoni del talk di Barbara d'Urso.