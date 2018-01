Sorrento, ladro non riesce ad accendere l'auto che sta per rubare e chiama un carro attrezzi

Un ladro creativo è finito agli arresti domiciliari per i reati di furto aggravato e falsità materiale a Meta, in provincia di Sorrento. L'uomo ha cercato di rubare un'auto, scassinando la portiera e il blocco dell'accensione con un coltello senza però riuscire ad accenderla. Il 40enne non si è arreso e dopo aver cambiato le targhe, anteriore e posteriore, ha chiamato un carro attrezzi per farsela portare a domicilio, nella sua casa di Castellamare.