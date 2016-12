Sora, donna scomparsa da casa: secondo caso in città in pochi giorni

12:57 - I carabinieri di Sora (Frosinone) stanno cercando Rita Baldassarra, una donna di 34 anni che non si trova da domenica. Le ricerche sono cominciate dopo una segnalazione dei familiari. Per il momento l'ipotesi prevalente è quella di un allontanamento volontario. Ma su Facebook già appaiono commenti preoccupati per una vicenda che si aggiunge, nella stessa città, a quella di Gilberta Palleschi, 57 anni, sparita nel nulla da oltre tre settimane.