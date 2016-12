Sole e caldo fuori stagione. Tempo stabile fino a giovedì

11:28 - Fino a giovedì godremo di giornate soleggiate e caratterizzate da temperature di alcuni gradi oltre la norma, con l’alta pressione dell’anticiclone nord-africano che occuperà stabilmente la nostra Penisola, richiamando al contempo calde correnti di origine tropicale. Poi tra venerdì e sabato al Centronord arriveranno un po’ di nuvole e qualche pioggia per il veloce passaggio di una debole perturbazione; al Sud invece resisterà il bel tempo e il caldo toccherà l’apice. Seguirà un fine settimana caratterizzato da un po’ di instabilità al Centronord e da un generale ridimensionamento delle temperature a causa dei venti freschi che seguiranno il passaggio della perturbazione. In realtà, dopo la fase semi-estiva di questi giorni, si tratterà del ritorno a un clima più in linea con la norma.



Previsioni per mercoledì

Mercoledì altra bella giornata di sole, con cielo in generale sereno o poco nuvoloso; qualche nuvola in più di tipo basso, in alcuni momenti della giornata, solo sul mar Ligure e a tratti su medio e basso Tirreno . Temperature senza grandi variazioni, sempre nettamente al di sopra della norma. La zona più calda sarà l’ovest della Sardegna. Venti in generale di debole intensità, con locali rinforzi nel Canale di Sardegna.