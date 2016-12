Sole e caldo estivo al Centrosud. Nel weekend torna l'instabilità al Nord

In questa seconda parte della settimana l' Anticiclone nordafricano si allungherà verso il Mediterraneo centrale e i Balcani, garantendo tempo stabile e soleggiato ma anche molto caldo al Sud e in Sicilia . Il caldo si farà sentire anche nelle altre zone, in particolare al Centro e in Sardegna : nell'Isola, il picco si toccherà tra oggi e domani con punte fino a 36-37 gradi . Per il Nord , dopo una breve tregua, primi segnali di cambiamento già domani all'estremo Nordovest con ritorno a un tempo instabile che anticipa un fine settimana nuovamente all'insegna di nubi e precipitazioni: numerosi rovesci o temporali domenica potranno estendersi anche alla Toscana e alle Marche. Le regioni del Nord meno interessate dai fenomeni saranno, con buona probabilità, l'Emilia Romagna e, fino a sabato, anche le Venezie.

Previsioni per venerdìVenerdì giornata per lo più soleggiata al Nordest e al Centrosud anche se non mancheranno un po' di nuvole alte ed innocue in transito nelle regioni nord-orientali, in quelle centrali e in Sardegna. Nelle regioni di Nordovest giornata variabile con un cielo irregolarmente nuvoloso e con probabili rovesci o temporali su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale, Ponente ligure e intorno l'Appennino ligure. Tra sera e notte peggiora anche nel resto del Piemonte, sulla Liguria centrale, su ovest e nord della Lombardia. Temperature in ulteriore crescita sull'Adriatico e al Sud con valori per lo più tra 29 e 33 gradi ma con punte oltre i 35 in Sardegna. Venti di Scirocco ancora moderati in Sardegna, in rinforzo su Canale di Sicilia, Tirreno occidentale e mar Ligure. Tutti i dettagli sul sito www.meteo.it