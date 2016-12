Sole al Centronord, rischio temporali al Sud

Da giovedì e per tutta la seconda parte della settimana l’ulteriore espansione dell’alta pressione garantirà quasi ovunque condizioni da piena estate con tempo stabile e caldo in intensificazione, in particolare nel weekend quando si potranno toccare picchi intorno ai 35 gradi.

Previsioni per mercoledìMercoledì cielo in prevalenza sereno al Centronord e in Sardegna. Al Sud e sulla Sicilia ancora un po' di nubi sparse accompagnate da rovesci o temporali a carattere intermittente, in particolare su Salento, Basilicata, Calabria e centro-est della Sicilia. I fenomeni tenderanno comunque ad esaurirsi in serata. Temperature stazionarie o in lieve rialzo: picchi massimi fino a 30-33 gradi al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, valori ancora lievemente inferiori alla media lungo l’Adriatico e parte del Sud. Venti settentrionali solo in parziale indebolimento.