Sole al Centronord, più nuvole al Sud

17:13 - Almeno fino a giovedì protagonista nel Mediterraneo sarà l’alta pressione, che anche in Italia garantirà una situazione tranquilla, anche se a tratti non mancheranno un po’ di nuvole, specie nella giornata odierna al Sud, dove -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- si faranno sentire gli strascichi dell’ultima perturbazione oramai in allontanamento. Anche le temperature in questo inizio di settimana torneranno rapidamente a salire e le giornate saranno ovunque più calde, soprattutto al Centronord dove si toccheranno punte di 24-25 gradi.

Previsioni martedì

Martedì bel tempo in gran parte dell’Italia con prevalenza di cieli sereni. Da segnalare qualche annuvolamento in Sicilia e sulla bassa Calabria, con la possibilità di brevi e isolati scrosci di pioggia; Temperature massime senza grandi variazioni in Sicilia, in aumento nel resto d’Italia, soprattutto al Centronord di 2-3 gradi. Venti da nord/nord-ovest su basso Adriatico e Ionio.