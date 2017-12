Smog, superata soglia PM10: Milano blocca le auto diesel

Dopo il superamento del limite di polveri sottili PM10, martedì 26 dicembre scattano le misure antinquinamento nel bacino padano. Stop quindi ai veicoli inquinanti a Milano, Pavia, Bergamo e Venezia. Nel capoluogo lombardo, il divieto per tutte le auto diesel fino alla euro 4 compresa sarà in vigore tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30. Divieto, dalle 8.30 alle 12.30, anche per i veicoli diesel per il trasporto merci fino alla classe 3 compresa.