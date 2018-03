Smog,ok dal Consiglio comunale Milano allo stop auto diesel nel 2025

Stop ai veicoli diesel, i più inquinanti per l'ambiente, entro il 2025, oltre a un sistema di riscaldamento con zero caldaie a gasolio. E' quanto prevede un ordine del giorno del Consiglio comunale di Milano che punta a una città "carbon free". I divieti saranno applicati in modo graduale: a ottobre 2018 partirà un blocco dei diesel euro 3 in determinati orari e periodi fino ad arrivare a uno stop nel 2024 e nel 2025 dei diesel euro 5 e 6.