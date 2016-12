Smog, Maroni: risorse insufficienti

Nel corso dell'incontro avvenuto al ministero dell'Ambiente sull'emergenza smog, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha sottolineato come il governo debba impegnarsi di più sul fronte delle risorse ritenute "del tutto insufficienti". "Servono degli zeri in più", avrebbe detto il governatore al ministro Galletti. Maroni ha anche evidenziato la propria contrarietà ad alcune azioni emergenziali, come il blocco degli euro 3 diesel.