Smog, gelate e nebbie in pianura. Caldo anomalo in montagna

In quest’ultima parte della settimana l’alta pressione, ben salda sull'Italia centro settentrionale, si estende anche verso le estreme regioni meridionali garantendo in tutto il paese condizioni di stabilità atmosferica. Al Centro-Nord però questa alta pressione - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - favorirà ancora la formazione di numerose nebbie che, in Val Padana, potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno, mentre nelle grandi città cresceranno ulteriormente i livelli di smog. Al Nord l’accumulo di umidità, che porta alla formazione di nebbie e di smog negli strati più bassi dell’atmosfera, è favorito dalla presenza di una spessa inversione termica che, tra l’altro, rende il clima più mite in montagna rispetto alle adiacenti zone di pianura.



Nel fine settimana tuttavia l’afflusso di aria più umida dal mar Tirreno causerà un aumento della nuvolosità bassa a partire dalle regioni tirreniche, nuvolosità che sarà in generale più estesa nella giornata di domenica quando non si escludono locali pioviggini. Dal punto di vista termico ci attende una situazione anomala: sul Nord Italia, in particolare, la massa d’aria particolarmente mite in quota porterà lo zero termico (la quota alla quale si raggiungono gli zero gradi) si posizionerà oltre i 3000 metri, per poi sfiorare i 3700 metri nel fine settimana.