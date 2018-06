Smantellato gruppo truffatori, si fingeva vicino al Vaticano

Smantellato dai carabinieri un gruppo di truffatori che si fingeva vicino al Vaticano e a fondi lussemburghesi e che operava in tutta Europa. Scoperte 23 truffe consumate e oltre 45 tentate che avrebbero fruttato milioni di euro. Le persone indagate sono 53 e i reati contestati vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, al furto, passando per falso in atto pubblico e privato e riciclaggio internazionale.