Slovenia, salvo speleologo triestino bloccato a 100 metri profondità

Lo speleologo triestino rimasto bloccato in una grotta a Orlek (Slovenia) a un centinaio di metri di profondità è stato estratto nella notte: è in in buone condizioni di salute. Lo rende noto il Cnsas Fvg precisando che l'uomo ha riportato un trauma all'anca, probabilmente la frattura di un femore. Lo speleologo, di 57 anni, si era calato nella grotta insieme con un compagno di cordata che è riuscito a dare l'allarme.