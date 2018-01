Slavina su un condominio al Sestriere: la neve sfonda porte e finestre Croce Rossa Italiana 1 di 12 Croce Rossa Italiana 2 di 12 Croce Rossa Italiana 3 di 12 Croce Rossa Italiana 4 di 12 Croce Rossa Italiana 5 di 12 Croce Rossa Italiana 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le persone evacuate sono state radunate a Casa Olimpia, l'ufficio del turismo di Sestriere, e poi collocate in alcuni alberghi a spese del Comune. Ingenti i danni al condominio, che saranno quantificati nelle prossime ore.



Sestriere "sommersa" dalla neve - Supera i due metri la neve caduta nelle ultime 48 ore al Sestriere. Criticità si sono registrate nella notte, sulla statale che collega il colle a Cesana, per la caduta di alcuni alberi. Alle operazioni di evacuazione del condominio hanno partecipato,con i carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, servizio di emergenza 118 e Croce Rossa. Le attività sono terminate intorno alle 5.30.



Soccorritore: "Abbiamo temuto un'altra Rigopiano" - "Abbiamo temuto un'altra Rigopiano". Così uno dei soccorritori della Croce Rossa che è intervenuto nel condominio di Sestriere invaso da una slavina. "La struttura non è collassata, è rimasta integra - ha detto -. La neve è entrata al primo piano e al piano seminterrato, riempiendo porte e finestre e interessando locali comuni, parte degli ingressi e alcuni appartamenti. Ha distrutto le finestre. La neve nei corridoi era più alta, nelle stanze un po' meno, e la maggioranza delle persone è riuscita ad uscire da sole. I danni sono ingenti".



Evacuato anche il Villaggio Olimpico - Un centinaio di persone sono state evacuate dal Villaggio Olimpico di Sestriere, la struttura realizzata per i Giochi del 2006 e oggi adibita a hotel e residence, dopo che una trentina di stanze sono state invase dalla neve caduta da un cornicione. Non risultano esserci feriti.



Ancora neve in Valle d'Aosta, diverse località isolate - Intanto continua a nevicare in Valle d'Aosta, dove diverse località rimangono isolate per il pericolo valanghe, salito fino al livello massimo (grado 5 su una scala di 5). Le zone più colpite dalle intense precipitazioni, con una quota neve che si sta abbassando ai 1.200 metri, sono le valli del Gran Paradiso (Cogne, Rhemes e Valsavarenche), Valgrisenche, Cervinia, la Valle d'Ayas e Gressoney, ultimo paese in ordine di tempo ad aver interrotto i collegamenti.