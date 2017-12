Slavina sui Monti Sibillini: estratti due feriti, non gravi

Sono state estratte vive dalla neve due persone travolte da una slavina sui Monti Sibillini, tra Pintura di Bolognola e Pizzo Tre Vescovi, nel Maceratese. I due sono feriti in modo non grave: a raggiungerli sono state le squadre del Soccorso alpino di Macerata e di Montefortino, arrivate sul posto con gli sci. A valle è stata allestita una piazzola per l'atterraggio dell'eliambulanza per evitare valanghe secondarie in quota.