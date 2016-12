Sisma, un'altra forte scossa a Pescara del Tronto: magnitudo 4.4

Una forte scossa sismica, di magnitudo 4.4, è stata avvertita a Pescara del Tronto. I tavoli, i lampioni e le tende del campo allestito per ospitare chi è rimasto senza casa sono visibilmente oscillati, scatenando grande preoccupazione tra gli sfollati e i soccorritori. L'epicentro è stato localizzato in provincia di Ascoli Piceno e il sisma si è sentito anche in altri comuni, fino ad Ancona.