Sisma,Renzi dispone per il 30 agosto una giornata di lutto nazionale

Martedì 30 agosto sarà una giornata di lutto nazionale. Lo ha disposto il premier Matteo Renzi in concomitanza con le esequie delle vittime del terremoto ad Amatrice. In tutti gli edifici pubblici le bandiere italiane ed europee saranno dunque esposte a mezz'asta, in segno di cordoglio. I funerali solenni saranno celebrati dal vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili all'istituto Don Minozzi.