Sisma, Protezione civile: paura di stare in casa, aumentano sfollati

Aumenta ancora il numero degli sfollati assistiti dalla Protezione civile perché alcuni "dopo il sisma si erano allontanati e stanno tornando, ma non possono rientrare in casa - spiega il capo della Dicomac Titti Postiglione -. Altri avevano trovato alloggio in altre case, ma non sopportano le scosse e si presentano nei campi. Il numero dei posti resta comunque più alto delle richieste". Intanto si continua a scavare per cercare altre vittime.