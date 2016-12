Sisma, Papa Francesco: grazie Protezione civile per generoso aiuto

Papa Francesco ringrazia la Protezione civile "per la dedizione e il generoso aiuto offerto" dopo il sisma in Centro Italia: "Grazie fratelli e sorelle!". Il Pontefice ha quindi sottolineato come una rappresentanza della Protezione civile dovesse essere presente in piazza San Pietro, ma "ha annullato la partecipazione per continuare la preziosa opera di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto il 24 agosto".