Sisma Marche, irregolarità casette: sequestri alla Protezione civile

La guardia di Finanza, su disposizione della procura di Ancona, ha eseguito perquisizioni e sequestrato computer e documenti negli uffici della Protezione civile della Regione Marche. Il provvedimento rientra in una serie di approfondimenti su presunte irregolarità in materia di subappalti per la realizzazione delle Sae (Soluzioni abitative di emergenza), le casette per i terremotati con abitazioni inagibili.