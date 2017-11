Sisma Ischia: crolli a Casamicciola, evacuato ospedale a Lacco Ameno

"In Piazza Maio a Casamicciola ci sono case che hanno subito grossi crolli. Al momento non sappiamo di feriti. Ma speriamo non ci sia nessuno sotto le case che hanno avuto crolli ingenti. Siamo molto preoccupati. La scossa qui è stata avvertita fortissima". Così Giuseppe Silvitelli, vicesindaco di Casamicciola, comune dell'isola di Ischia. Danni anche all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, evacuato per la presenza di numerose crepe.