Sisma in Centro Italia, vescovi: "Ricostruzione chiese prioritaria"

"La ricostruzione delle chiese è una priorità". Così i vescovi in un incontro con il ministro Franceschini. I luoghi di culto andati distrutti nel terremoto sono "patrimonio per l'identità, sono luoghi di convocazione, riconoscimento e celebrazione, resi ancora più significativi dalla tragedia che ha privato migliaia di persone dell'abitazione". Per questo motivo "è importante restituire la possibilità di culto a chi ha perso tutto".