Sisma, in aumento gli assistiti nei campi: saliti a quota 4.629

E' in continuo aumento il numero delle persone assistite nei campi e nelle strutture allestite dopo il sisma che ha colpito il Centro Italia. Al momento sono 4.629, contro i 4.541 di venerdì e i 4.079 di giovedì. Secondo i dati della Protezione civile, nella Regione Lazio sono 1.085 gli ospiti di 13 campi e 68 gli sfollati in tende distribuite tra i paesi. Nelle Marche, negli 11 campi ci sono 1.047 persone. In Umbria 1.138 assistiti, in Abruzzo 475.