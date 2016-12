Sisma, Grandi Rischi: "Serve segnale chiaro per sicurezza case"

"Ci vuole un segnale chiaro" che solleciti in Italia l'urgenza di mettere in sicurezza case ed edifici pubblici. Lo ha detto il presidente della Commissione Grandi Rischi, Sergio Bertolucci, parlando degli interventi da attuare dopo il terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia. "Il rischio sismico c'è, ma il danno che viene da quel rischio può essere cambiato di un fattore enorme", ha aggiunto.