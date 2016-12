Sisma,Errani: ricostruiremo per assicurare zero rischi con sisma 6.0

"Faremo una ricostruzione che assicuri zero rischi in caso di una scossa 6.0: garantiremo che in tal caso non ci saranno né crolli né morti". Lo assicura in conferenza stampa a Palazzo Chigi Vasco Errani, commissario del governo alla ricostruzione dopo il sisma. "Vogliamo riattivare subito - riprende - l'economia e il lavoro". Promette "un contributo immediato alle imprese" e dice che lavorerà "perché i negozi stiano aperti e non vadano via".