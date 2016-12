Sisma, Equitalia: "Stop immediato a riscossioni nelle zone colpite"

"A seguito del decreto del Mef, stop immediato agli adempimenti e agli atti di riscossione di Equitalia nei 17 comuni del terremoto del 24 agosto". Lo afferma Equitalia in una nota, riferendosi al provvedimento firmato dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, di sospensione del pagamento delle tasse per le popolazioni colpite dal sisma in Centro Italia.