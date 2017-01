Sisma, Curcio: evitare gli spostamenti, diverse zone ancora isolate

"Bisogna evitare gli spostamenti". E' l'appello lanciato dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nella sede Dicomac a Rieti. "Chi si deve muovere - ha aggiunto Curcio - lo faccia dopo essersi informato. Non si deve forzare ciò che non è forzabile. Diverse zone non sono state raggiunte, abbiamo contatti ma molte zone sono isolate. Il tutto reso più difficile dalla viabilità". Al momento, ha concluso, "non risultano decessi".