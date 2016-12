Sisma Centro Italia: agibili 70% scuole e 57 edifici pubblici su 84

Sette scuole su dieci sono risultate agibili, nell'area del sisma del Centro Italia, in seguito ai sopralluoghi effettuati da tecnici ed esperti. Le ricognizioni sono state effettuate su 480 edifici: 331 di questi sono agibili, altri tre non presentano danni, ma sono a rischio e tutti gli altri sono inagibili o hanno bisogno di interventi per tornare a ospitare gli studenti. Verifiche sono state effettuate anche su 84 edifici pubblici: 57 sono agibili.