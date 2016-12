Sisma, almeno 3 stranieri tra vittime: 8 romeni mancano all'appello

Ci sono sicuramente turisti stranieri tra le vittime del terremoto: tra i morti almeno un cittadino spagnolo e due romeni, secondo quanto annunciato dai ministeri degli Esteri di Madrid e Bucarest. Otto romeni mancano all'appello, mentre altri quattro sono ricoverati in ospedale. Intanto la Farnesina ha attivato contatti con le rappresentanze diplomatiche per accertare eventuali segnalazioni di stranieri in quella zona.