Sisma, ad Accumoli il suolo è slittato lateralmente di 16 centimetri

Nella zona di Accumoli il suolo si è spostato lateralmente di 16 centimetri , secondo quanto indicano i dati dei satelliti Sentinel 1A e Sentinel 1B del programma Copernicus dell'Agenzia spaziale europea. Tale movimento si somma all' abbassamento del terreno di 20 centimetri , rilevato domenica nella stessa area. Le informazioni sono state analizzate dall'Istituto rilevamento elettromagnetico del Consiglio nazionale delle ricerche.

"Combinando le informazioni ottenute dalle immagini acquisite dalle orbite ascendenti e discendenti dei satelliti Sentinel-1 - rileva in una nota l'Irea-Cnr - è stato possibile rilevare sia la componente verticale della deformazione del suolo, sia quella nella direzione Est-Ovest".



Immagini fondamentali per studiare il comportamento della faglia - Queste informazioni sono "particolarmente importanti", rilevano gli esperti dell'Irea-Cnr, per studiare il comportamento e delle caratteristiche della faglia all'origine del terremoto. Misurare lo spostamento, osserva l'Esa, è stato possibile utilizzando la tecnica che permette di confrontare le immagini radar rilevate prima e dopo il terremoto.